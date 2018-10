Iedereen heeft recht op een waardig levenseinde

Beringen - Op maandag 1 oktober vond in de polyvalente zaal van de Cor een informatieve uiteenzetting plaats over ‘waardig levenseinde’.

De seniorenraad van Beringen had hiervoor gastspreker Paul Destrooper van Leif (Levens Einde Informatie Forum), uitgenodigd.

Een 60tal personen namen deel aan een uitgebreide uiteenzetting en konden nadien met hun vragen bij de gastspreker terecht. LEIF is een open initiatief van mensen en verenigingen die streven naar een waardig levenseinde voor iedereen, waarbij respect voor de wil van de patiënt voorop staat. LEIF werd begin 2003 onder impuls van de vzw Recht op Waardig Sterven opgericht. Dit gebeurde naar aanleiding van de wetten inzake patiënten rechten, palliatieve zorg en euthanasie, die in 2002 van kracht werden Er bestaan in België 5 wilsverklaringen die men vooraf kan opstellen. 1. De ‘negatieve’ wilsverklaring (het fundamenteel recht van iedere patiënt dat hij/zij toestemming moet geven voor welke behandeling dan ook, hij mag elke behandeling weigeren). 2. De wilsverklaring euthanasie (de persoon moet het zelf vragen en op papier zetten en afgeven op de gemeente). 3. De verklaring inzake de wijze van teraardebestelling. 4. De verklaring van orgaandonatie. 5 Lichaam schenken aan de wetenschap. Een brochure met alle wettelijke voorafgaande wilsverklaringen n.a.v. 15 jaar euthanasiewet, wet palliatieve zorg en patiënten rechtenwet, zijn gratis beschikbaar bij uw apotheek. De voorafgaande zorgplanning, waar een wil is een weg. Het is jullie wil welke richting je uit wil, dan maak je het gemakkelijk voor jullie omgeving voor je kinderen, dat op het moment dat je het zelf niet meer zou kunnen uitdrukken of zeggen dat zij weten welke weg je voor je eigen hebt gekozen. Je bent niet gebonden aan die wilsverklaringen, want je kunt ze op elk moment van je leven veranderen. Al die wilsverklaringen treden maar invoegen als je het zelf niet meer kunt zeggen, zolang als je zelf je mond nog kan openen moeten ze naar u luisteren. De papieren zijn voor de prullenmand zolang je het zelf nog kan aangeven. Na nog een aantal vragen uit de zaal werd Paul hartelijk bedankt voor de klare uiteenzetting met een applaus.