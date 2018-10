De Frans-Armeense zanger Charles Aznavour is maandag aan een cardiorespiratoire insufficiëntie overleden. Dat heeft procureur van Tarascon Patrick Desjardins na een lijkschouwing van dinsdag bekendgemaakt.

Volgens de magistraat is de hypothese van verdrinking na een malaise van tafel. Het lijk van de zanger was maandag in een bad van zijn woning in Mouriès gevonden.

Aznavour, één der laatste reuzen van het Franse chanson, is 94 geworden.