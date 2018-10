Te weinig tijd om je nagels netjes te houden? Afgebladderde lak is in de mode

Je lakt snel je nagels en na twee dagen erna schilfert de kleur al af: het is je vast al overkomen. Maar nu is er goed nieuws als je geen tijd hebt om het boeltje weer netjes te maken: afgebladderde nagellak is hip. Dat bewezen modellen op de modeshow van het Amerikaanse modemerk Tibi.

De nagels van de modellen waren in rood, groen en pastelgeel gelakt. Niet volledig en ook niet echt netjes: de kleurtjes leken vluchtig en ongelijk aangebracht. Wie met half gelakte nagels rondloopt is voortaan dus niet meer slordig, maar gewoon heel modebewust. Toch?

Dat klop niet helemaal volgens nagelstyliste Jin Soon, die verantwoordelijk is voor de look. Zij zegt aan Teen Vogue dat er meer werk is aan de onverzorgde nagels dan je denkt. Kortom: ze zien er onverzorgd uit, maar zijn het niet. “Ik noem het de fashionable versie van slordigheid”, klinkt het.

Links: afgebladderde nagellak zoals het niet moet. Rechts: stijlvolle slordigheid bij Tibi

Zelf proberen? Lak de nagel met een transparante basislaag. Breng daarna een kleurtje aan met een penseeltje en werk vanaf het midden van de nagel. Breng afwisselend lange en korte strootjes lak aan om een onregelmatig effect te creëren. De bovenste rand van de nagel blijft ongekleurd. Laat even drogen en bedek je artistieke werk vervolgens met een toplaag. Die laatste is heel belangrijk om extra afbladdering onderaan, die volgens Soon te veel van het goede is, te voorkomen. Het is de bedoeling dat de look eruit groeit.