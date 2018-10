Model Duckie Thot is overal, maar wie is ze eigenlijk?

Duckie Thot is hot. Het Australische model was dit seizoen niet weg te slaan van de internationale catwalks en L'Oréal kondigde zopas aan dat zij de nieuwe ambassadrice wordt van het merk. Maar wie is die 22-jarige die als een komeet de modewereld verovert?

Duckie Thot groeide als dochter van Soedanese vluchtelingen op in Australië. Haar echte voornaam is eigenlijk Nyadak, Duckie is haar roepnaam. Ze trad voor het eerst in de openbaarheid in 2013 toen ze als amper 15-jarige deelnam aan 'Australia's Next Top Model'. Het leverde haar uiteindelijk een derde plaats op. In 2017 kwam ze uiteindelijk in de VS terecht waar ze meeliep in de Yeezy-show van Kanye West, en dat werd meteen haar internationale doorbraak.

Sindsdien loopt ze heel wat modeshows, dit seizoen nog voor onder meer Moschino en Oscar de la Renta. Ze is bovendien een goede vriendin van Rihanna, die haar uitkoos als een van de gezichten voor Fenty Beauty. Ook Balmain deed al op haar diensten een beroep als uithangbord. Later dit jaar zal ze voor het eerst ook te zien zijn op het Victoria's Secret-défilé. En daar komt nu nog een grote naam bij: L'Oréal.

Serieuze taak

Het Franse cosmeticamerk heeft de 22-jarige benoemd tot 'global ambassador'. Een taak die ze serieus neemt. "Ik kijk er naar uit om meer meisjes de schoonheid van hun donkere huid te leren appreciëren en ervan te houden. In mijn hoofd hoor ik soms nog het stemmetje van mijn jongere zelf: Droom groots, werk hard en geloof in jezelf, want op een dag zal je ja zeggen tegen het nummer één beautymerk." Een droom die werkelijkheid werd dus.

Duckie Thot voor respectievelijk Oscar de la Renta, Moschino, Philipp Plein en Savage x Fenty by Rihanna.