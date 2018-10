Nobelprijs Fysica voor “baanbrekende uitvindingen in laserfysica”

De Nobelprijs voor Fysica gaat naar baanbrekend werk in laserfysica. De prijs wordt verdeeld tussen Arthur Ashkin, en Gérard Mourou en Donna Strickland.

Ashkin krijgt één helft van de prijs die dit jaar negen miljoen Zweedse kroon waard is (867.000 euro), de andere twee laureaten de andere helft.

De Amerikaan Ashkin ontwikkelde de ‘optische pincet’ waarmee deeltjes met lichtstralen kunnen gemanipuleerd worden. De pincetten worden intussen in veel laboratoria gebruikt om biologische processen te bestuderen, zoals proteïnes, DNA of het innerlijke leven van cellen.

De Fransman Gérard Mourou is een pioneer in het onderzoek naar lasers. Samen met de Canadese Donna Strickland heeft hij de kortste en meest intense laserpulsen gecreëerd. Hun techniek heeft tot meerdere industriële en medische toepassingen geleid. Zo worden elk jaar miljoenen oogoperaties uitgevoerd met intense laserstralen.

Donna Strickland is nog maar de derde vrouw die de Nobelprijs voor Fysica krijgt. De laatste vrouw die de prijs ontving was Maria Goeppert-Mayer voor haar werk over de schilstructuur van de atoomkern. Dat was in 1963, samen met Eugene Wigner en Hans Jensen. In 1903 won Marie Curie.

Vorig jaar ging de Nobelprijs voor Fysica naar de ontdekkers van zwaartekrachtgolven.