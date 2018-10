Mode Zon, zee en strand: Chanel brengt de kust naar Parijs

Het Franse modehuis Chanel heeft weer voor spektakel gezorgd op de catwalk van le Grand Palais. Deze keer liet ontwerper Karl Lagerfeld een exotisch decor maken waarin de modellen zijn nieuwste collectie voorstelden. De hele ruimte was aangekleed met enorme panelen die de illusie van een blauwe hemel creëerden. Om het allemaal wat echter te maken, liepen de dames blootsvoets over een catwalk van zand aan de rand van een kustlijn (echte golven, incluis). Er was ook een strohut en een houten steiger, waarop Lagerfeld zelf plaatsnam om naar het publiek te zwaaien. De schoenen van het luxemerk hielden de modellen gewoon in hun handen. Voor alle duidelijkheid: zeg geen strandkleding tegen de ontwerpen van Chanel. De lijn bestaat uit zwierige zomerjurken in pasteltinten en luxueuze ensembles met vrolijke prints. Het klassieke zwart-wit en de pakjes in tweed waren nooit veraf. Veel sterren, onder wie Pamela Anderson, Vanessa Paradis en Pharrell Williams, kwamen naar de indoor kust en zagen dat het goed was. Het is niet de eerste keer dat ‘keizer Karl’ alle registers opentrekt om een indrukwekkend decor te realiseren. Tijdens de voorstelling van de wintercollectie wandelden de modellen tussen echte eiken, die hij liet overkomen uit Franse bossen.