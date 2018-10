Neos Oudsbergen op Wandeldriedaagse in Oostende

Meeuwen-Gruitrode - Neos Oudsbergen trok met de trein via Neerpelt naar Oostende om via de kusttram vanuit het hotel Vayamundo in Ravelingen drie dagen te wandelen.

Reeds om 7.30 uur vertrokken we met de trein vanuit Neerpelt. We kwamen aan in hotel Vayamundo in Ravelingen, een mooie locatie met ruime kamers, waar sommigen zelfs beschikte over een ruim appartement. In de namiddag gingen we Raversheide verkennen, gelegen juist achter het hotel. Hier deden we een mooie wandeling in de duinen. Daarbij wandelden we zelfs dwars door een taverne tot aan het terras achter de zaak, waar we moesten stoppen om iets te drinken. Op donderdag was er een dagwandeling aan de monding van de Ijzer in Nieuwpoort Stad. Dit was wel top: wandelen door een heel mooie wijk zo naar de weiden en langs een grote vijver. Na de lunch ging de terugweg langs het park om na 8 km terug in Vayamundo aan te komen. Op vrijdag, de laatste dag, gingen we de dijk op. De wind zat goed tegen, maar dat deerde ons niet. Uitgewaaid kwamen we terug om nog een snack te eten en onze koffers te pakken voor de terugreis. Het was meer dan een geslaagde wandeldriedaagse. Want je gaat niet alleen wandelen, je krijgt ook de kans om elkaar beter te leren kennen en zo een vriendengroep te vormen. Een heel dikke merci aan Paul, Jaak en Guido voor de voorbereiding en organisatie van deze driedaagse.