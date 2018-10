Naomi Osaka is zeker van plaats op WTA Finals

Naomi Osaka (WTA 6) heeft zich voor het eerst in haar carrière verzekerd van een plaats op de WTA Finals, die van 21 tot 28 oktober in Singapore gespeeld worden.

De 20-jarige Japanse veroverde als derde tennisster een ticket voor het toernooi met de beste acht speelsters van het seizoen, dankzij haar zege tegen de Kazachse Zarina Diyas in de eerste ronde van het WTA-toernooi in de Chinese hoofdstad Peking.

“Kwalificatie voor de WTA Finals is een fantastische prestatie”, verklaart Osaka, die eerder dit seizoen op de US Open haar eerste grandslamtitel veroverde na een zege in de finale tegen Serena Williams.

Naast Osaka zijn de Roemeense Simona Halep en de Duitse Angelique Kerber al zeker van deelname aan het prestigieuze toernooi in Singapore.