Johan Van Herck neemt na Davis Cup-team ook meisjes van Fed Cup-team onder zijn hoede

Johan Van Herck (44) is de nieuwe kapitein van het Belgische Fed Cup-team. Hij blijft ook kapitein van de Davis Cup-ploeg. Dat heeft de Koninklijke Belgische Tennis Bond (KBTB) dinsdag bekendgemaakt in het Maison des Sports te Luik.

Van Herck is al sinds 2011 de skipper van het Davis Cup-team. In 2015 en 2017 leidde hij de Belgische mannen naar de finale van het landenteamtoernooi. Daarin waren Groot-Brittannië en Frankrijk te sterk voor de Belgen.

In maart van dit jaar zette de Belgische tennisbond de samenwerking met Dominique Monami als Fed Cup-coach stop. “De wisselwerking tussen Dominique en de ploeg bleek niet meer optimaal”, zo klonk het. Daarop nam Ivo Van Aken eenmalig over voor het duel met Italië in de barrages van de Wereldgroep. België won met 0-4 in Genua en verzekerde zich zo van het behoud in de elitegroep met de acht beste landen.

De Belgische Fed Cup-vrouwen spelen op 9 en 10 februari 2019 in de eerste ronde van de Wereldgroep thuis tegen Frankrijk. Vlak daarvoor is Van Herck met de mannen in Brazilië (1-2 februari) voor de voorronde van de hervormde Davis Cup.