Kirsten Flipkens verliest in Peking kansloos van Kiki Bertens

Kirsten Flipkens (WTA 57) is dinsdag uitgeschakeld in de tweede ronde van het WTA-toernooi in de Chinese hoofdstad Peking (hard/8.285.274 dollar)

De Kempense ging in twee sets kansloos onderuit tegen elfde reekshoofd Kiki Bertens (WTA 11): tweemaal 6-1 na 1 uur spelen. Flipkens had de vorige vier duels met de Nederlandse nochtans winnend afgesloten. In de onderlinge confrontaties staat het nu 4-2 voor onze landgenote.

Na de uitschakeling van Flipkens zijn er geen Belgen meer actief op de hoofdtabel. Elise Mertens (WTA 14) en Alison Van Uytvanck (WTA 52) sneuvelden in de eerste ronde.

Maandag werd Flipkens uitgeschakeld in de eerste ronde van het dubbelspel. Aan de zijde van de Roemeense Raluca Olaru verloor ze met 6-2, 2-6 en 10/7 van de Tsjechische Lucie Hradecka en de Russin Ekaterina Makarova.