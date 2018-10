Revolutie in de frituur: Mora komt met vegetarische varianten

Mora gaat vegetarische varianten lanceren van zijn populairste producten. De bekende frituursnackproducent werkt daarvoor samen met De Vegetarische Slager. In eerste instantie worden de snacks in Nederland geïntroduceerd, daarna volgt ons land.

Vegetariërs zijn in veel frituren nog vaak aangewezen op een kaaskroket als ze een snack bij de frietjes willen. Maar er is goed nieuws op komst voor die groeiende doelgroep. Het Nederlandse Mora, dat ook aan veel Belgische frituren snacks levert, komt met vegetarische varianten van de vleeskroket, bitterbal en kipkorn.

Het werkt daarvoor samen met De Vegetarische Slager, een Nederlands bedrijf dat al langer gespecialiseerd is in het maken van vleesvervangers. Naar verluidt is dan ook amper een verschil te proeven tussen de gewone en de vegetarische variant.

Er werd aangekondigd dat die drie snacks eerst in Nederland zullen worden gelanceerd, maar ook ons land wordt niet vergeten. "Daarna volgt België. Eerst wordt nu de vleeskroket uitgebracht. Daarna gaan we het beetje bij beetje uitrollen, ook bij jullie. Wanneer dat exact het geval zal zijn, kan ik nu nog niet zeggen, maar verwacht rond begin 2019", zegt Marcel Joosten van Mora.