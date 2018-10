Dit denken we écht van bewerkte foto’s op Instagram

Vrouwen die foto’s van perfecte lichamen zien op Instagram voelen zich niet automatisch minder goed in hun vel. Nieuw onderzoek van de Ohio State University, gepubliceerd in het tijdschrift Body Image, bewijst dat de manier waarop we de beelden interpreteren complexer in elkaar zit.

Een team wetenschappers nodigde 360 vrouwen uit om 45 foto’s van slanke, knappe dames in weinig verhullende kleding te bekijken. Sommige van de proefpersonen kregen te horen dat het foto’s van studentes waren, de rest dacht dat het om modellen ging. Op bepaalde kiekjes stond een icoontje om aan te duiden dat het beeld virtueel was bewerkt met Photoshop of een Instagramfilter meekreeg.

Geen realiteit

Na het zien van de foto’s, werden de deelneemsters uitgenodigd om een vragenlijst in de vullen. En wat blijkt nu uit hun antwoorden? Wanneer vrouwen geloven dat selfies van knappe vrouwen bewerkt zijn, hebben de beelden een minder negatieve impact op hun geestelijke gezondheid. “Ze beschouwen de bewerkte foto’s als minder authentiek. Het besef dat de online afbeeldingen geen weergave zijn van een offline realiteit is er”, zegt hoofdauteur Megan Vendemia.

De wetenschappers brengen hiermee een belangrijke kanttekening aan bij eerdere onderzoeken, die suggereren dat foto’s van bewerkte lichamen andere dames altijd onzeker maken en doen verlangen naar een onhaalbare perfectie. Dat magere ideaal, dat op termijn tot allerlei gezondheidsproblemen zoals eetstoornissen kan leiden, wordt dus heel wat minder nagestreefd dan aanvankelijk werd gevreesd.