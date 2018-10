Belgische videorefs voor de tweede week op rij gebuisd: drie missers, twee cruciale fases in wedstrijd

Brussel - De videorefs van de Jupiler Pro League krijgen ook voor hun prestaties van afgelopen weekend een negatief rapport. In slechts twee op vijf gevallen had de Video Assistant Referee (VAR) het bij het rechte eind, zo maakte scheidsrechtersbaas Johan Verbist maandagavond bekend. Twee van die drie missers gebeurden op een cruciaal moment in de match.

Vorige week leverde Verbist een volledig negatief rapport af in zijn wekelijkse evaluatie van de videoref. Op de negende speeldag slaagde de VAR er niet in die slechte prestatie door te spoelen met een glansprestatie.

De videoref zorgde er in Anderlecht-STVV nog wel voor dat Cristian Ceballos na een tackle op de kuit van Saelemaekers werd uitgesloten. Ook het afgekeurde doelpunt van Luis Garcia, die het leer met de onderarm controleerde, in het slot van Kortrijk-Eupen kwam er op aangeven van de VAR. “Dat waren correctie beslissingen”, klopt Verbist zich op de borst.

Maar de videoref liet ook tot drie keer toe een steek vallen. Twee keer was dat op een cruciaal moment in de match. Zo had Eupen in het duel op bezoek bij Kortrijk geen strafschop mogen krijgen na een duwfout van Hines-Ike op Fall. “Hier had de VAR moeten tussenkomen vermits de duwfout net buiten het strafschopgebied was”, geeft Verbist toe. Luis Garcia maalde er niet om en gaf Kortrijk meteen na de pauze de genadeklap.

Ook KRC Genk had in de thuismatch tegen Zulte Waregem (4-0) geen penalty mogen krijgen. In de slotminuut wees ref Verboomen naar de stip, nadat hij hands had gezien van Davy De fauw. “De bal komt echter tegen diens bovenarm, die zich bovendien tegen het lichaam bevindt. De scheidsrechter fluit strafschop. Hier had de VAR moeten ingrijpen”, luidt het verdict. Leandro Trossard liet evenwel na de forfaitscore op het bord te zetten.

In Moeskroen-Waasland-Beveren was de videoref dan weer te gretig. Amallah verloor halverwege de eerste helft het duel van Massop en ging tegen de vlakte. Scheidsrechter Put liet doorspelen, maar op aangeven van zijn VAR kende hij Moeskroen drie minuten later toch een penalty toe. “Hier kunnen we spreken van een onterechte VAR-tussenkomst”, oordeelt de scheidsrechtersbaas. Doelman Davy Roef zorgde voor gerechtigheid door de penalty te pakken en zette Waasland-Beveren zo op weg naar de eerste overwinning in de competitie.