Deze schoenen kosten 15 miljoen euro, maar vind je ze ook mooi?

In Dubai werden de duurste schoenen ter wereld voorgesteld. Daar betaal je zo'n 15 miljoen euro voor, dat is nog iets anders dan een paar dure schoenen van Gucci of Christian Louboutin. Het gaat om een paar gouden pumps die uit zijde en leder bestaan en bezet zijn met 236 diamanten. Daartussen bevinden zich vijftien exemplaren van honderd karaat, die verwerkt zijn in wit goud.

De schoenen werden gecreëerd door het label Jada Dubai. Volgens de krant India Today zou er zo'n negen maanden werk in zijn gekropen. Wie een paar wil bestellen, kan ze op maat laten maken.