Peter Goossens, Gert De Mangeleer Benoit Dewitte behoren bij beste chefs ter wereld

Brussel - Peter Goossens van Hof van Cleve, Gert De Mangeleer van Hertog Jan en Benoit Dewitte van Benoit & Bernard Dewitte staan in de top vijftig van Top300 Award van The Best Chef, een rangschikking van de beste chefs ter wereld. Joan Roca van El Celler de Can Roca in Gerona, Spanje, prijkt bovenaan de lijst.

The Best Chef Awards geeft een selectie van de top 300 chefs in de wereld. In de lijst staan zeer grote internationale namen. In totaal staan tien Belgen in de lijst. Peter Goossens (plaats 20), Gert De Mangeleer (34) en Benoit Dewitte (45) behoren tot de vijftig beste chefs.

“De chefs worden in de spotlight gezet omwille van hun kunde en persoonlijkheid, wat eveneens de reden is om de awards toe te kennen aan de hand van de nationaliteit en het karakter van de chef. Het is dus een onderscheiding van de persoon, eerder dan van het restaurant waar hij of zij werkt”, klinkt het bij de organisatie.

The Best Chef, een project van TBC MediaCorp, reikt prijzen uit aan de beste chefs in de gastronomische wereld, met behulp van verschillende categorieën en een lijst van de 300 beste chefs in de wereld. De criteria voor de selectie van de chefs worden gebaseerd op het gebruik van innovatietechnieken en artistieke presentatie. De lijst wordt bepaald door bloggers, journalisten, foodfotografen en andere chefs wereldwijd.