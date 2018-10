Schild & Vrienden-oprichter Dries Van Langenhove krijgt gelijk in kortgeding tegen UGent

Gent - Oprichter Dries Van Langenhove van Schild & Vrienden krijgt gelijk in de zaak in kortgeding tegen de UGent en krijgt opnieuw toegang tot de bibliotheek van de faculteit Rechten. De ordemaatregelen van de universiteit waren “onrechtmatig en disproportioneel”, oordeelde de rechter.

De oprichter van Schild & Vrienden werd op 6 september door de universiteit geschorst nadat de vereniging in opspraak kwam. Hij kondigde eerder juridische stappen aan met zijn advocaten Johan Platteau en Joost Bosquet, en startte een procedure in kortgeding op. De UGent meldde op 24 september dat hij zijn masterscriptie mag afronden, zolang hij de universitaire gebouwen niet langer betreedt, maar de zaak werd vorige week toch gepleit in kortgeding voor de Gentse rechtbank van eerste aanleg.

“Ik vind het een groot onrecht dat men mijn diploma, waarvoor ik al enige jaren noeste arbeid heb verricht, wil afnemen vlak voordat ik afstudeer”, verklaarde Van Langenhove eerder. De rechter oordeelde dat de ordemaatregelen van de UGent “onrechtmatig en disproportioneel” waren, in die mate dat hem de toegang geweigerd tot alle gebouwen van de universiteit, zijn badge geblokkeerd werd en dat die maatregelen voor onbepaalde duur golden.

De rechter stelt nu dat Van Langenhove acht uur per week toegang krijgt tot de bibliotheek van de rechter om aan zijn masterscriptie te werken. Van Langenhove wou ook zijn plaats in de Raad van Bestuur van de UGent terug opnemen, maar de rechter in kortgeding laat dat niet toe.