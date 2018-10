Moeder die drie kinderen doodde in Varsenare ontoerekeningsvatbaar volgens psychiaters

“De moeder die haar drie kinderen vermoordde bij het gezinsdrama in Varsenare was ontoerekeningsvatbaar op het moment van de feiten.” Dat blijkt uit het voorverslag van de psychiaters. Het is nu wachten op een definitief verslag. In afwachting blijft Bieke W. (30) in de cel. De raadkamer verlengde vanmorgen haar aanhouding met een maand.

Het drama vond plaats op 28 augustus. De jonge moeder vermoordde toen thuis haar drie kinderen - tussen vier jaar en drie maanden oud - terwijl haar man lag te slapen. Daarna reed ze met haar wagen tegen een brugpijler langs de snelweg. Ze probeerde op die manier uit het leven te stappen, maar dat mislukte.

De vrouw leed aan een postnatale depressie en had de dag nadien een afspraak bij de psychiater. Maar ‘s nachts ging het dus gruwelijk fout. Wellicht was het idee dat ze opgenomen zou worden voor haar de spreekwoordelijke druppel.

Het gerecht stelde een college van psychiaters aan om de geestestoestand van de vrouw te onderzoeken. Uit hun eerste verslag zou nu blijken dat ze ontoerekeningsvatbaar was op het moment van de feiten. “Maar we spreken in de voorwaardelijke wijze”, zegt haar advocaat Philippe Van Den Berghe. “Het voorverslag wijst op een zware geestesziekte op het moment van de feiten. Behandeling in een gespecialiseerde afdeling van een psychiatrische kliniek is wenselijk.”

Haar advocaat vroeg vanmorgen dan ook om haar voorwaardelijk vrij te laten zodat ze kan opgenomen worden. Maar daar ging de raadkamer niet mee akkoord. Die besliste toch om haar een maand langer in de cel te houden.

Ondertussen blijft ook de partner van de vrouw - en dus de vader van de kinderen - haar bezoeken.