Bijna failliet betonbedrijf Casters overgenomen: 75 jobs gered

Genk - Bouw- en betonbedrijf Casters uit Genk is overgenomen. APK uit Overpelt zet (een deel van) de activiteiten verder.

Casters zat al een tijdje in zwaar weer. Eigenaar-ondernemer Bart Casters, tevens voorzitter van Sporting Hasselt, kreeg in mei dit jaar bescherming tegen schuldeisers omdat de verliezen zich opstapelden. Hij zat geprangd tussen enkele grote groepen, die hem verplichtten om puur op prijs te gaan werken, waardoor de marges nog kleiner werden en uiteindelijk de kosten overstegen.

Er waren de afgelopen maanden diverse overnamegesprekken met bouwgroepen die zowel de betoncentrale als de wegenbouwactiviteiten van Casters wilden overnemen. Onder meer met Willemen-Kumpen gingen de onderhandelingen de goede kant op, maar werd finaal geen akkoord bereikt. Intussen stonden de materiële activa openbaar te koop op een veilingsite. Het hele wagenpark, de voorraden en de gebouwen konden per stuk aan de hoogste bieder worden toegekend.

De geruchten over een mogelijk faillissement zwollen de afgelopen weken aan. Een aantal wegeniswerken liepen door de problemen bij Casters grote vertragingen op (o.a. in Mopertingen en Budingen), wat gezien de nakende verkiezingen, koren op de molen was van politieke partijen.

Maar nu komt er dus een oplossing uit de bus. APK uit Overpelt (voor de afdeling Casters Algemene Onderneming) is met succes in de dans gesprongen voor de overname van Casters. De vertraagde projecten kunnen dus weldra opnieuw in gang worden gezet. APK geeft aan dat het ook interesse heeft in de overname van de Breese vestiging (voormalig NLB), Casters Beton en TOP Genk. Hierover wordt door de rechtbank nog onderhandeld met meerdere partijen.

Er worden door APK 75 personeelsleden mee overgenomen, zowat de helft van het aantal mensen dat op het hoogtepunt bij Casters werkte.