Prins William breekt protocol voor een bijzondere knuffel

Als tweede in lijn voor de troon hoort prins William zich aan de regels van het Britse koningshuis te houden. Zo is knuffelen met mensen van het gewone volk volgens het protocol not done. Maar daar trekt de prins zich zo nu en dan niets van aan. Zeker niet als hij in Afrika een naamgenoot tegenkomt.

Prins William is momenteel op officieel bezoek in Namibië, Tanzania en Kenia. In dat laatste land reisde hij naar het stadje Kinamba waar hij de troepen schouwde van de British Army Training Unit Kenya en voetbaltruitjes van Aston Villa en voetballen uitdeelde aan de plaatselijke voetbalploeg en kinderen. Het is tussen die spelers dat ene William zat, die werd vernoemd naar de prins.

Hoewel het protocol voorschrijft dat de prins op een handdruk na niet aangeraakt mag worden door gewone mensen, nam hij de man toch in de armen voor een stevige knuffel. Het mooie moment werd ook op foto vastgelegd en gedeeld op Twitter door Kensington Palace. "William ontmoet prins William. De Duke of Cambridge ontmoette zijn naamgenoot in Kinamba, waarna hij hem een voetbaltruitje gaf", klinkt het.