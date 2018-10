Honderden koeriers door Justitie opgeroepen als getuige “want de waarheid over Deliveroo moet boven water komen”

Honderden Deliveroo-koeriers, die per fiets maaltijden bezorgen, hebben van justitie een brief ontvangen dat ze als getuige worden verhoord in een onderzoek naar de exacte werkwijze van het Deliveroo-hoofdkwartier. “Voor sommige jonge koeriers is de harde taal in de brief soms schrikken”, klinkt het bij de vakbonden. Niettemin juichen ze de ondervragingen toe, “want de waarheid over Deliveroo moet boven water”.