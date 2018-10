Maasmeander viert feest

Mechelen aan de Maas

Maasmechelen - Maandag 1 oktober was er een groot feest in Woonzorgcampus Maasmeander. Deze dag is niet alleen de internationale dag van de ouderen, maar er was nog een reden om te feesten. In Lummen is immers het 100ste SLG woonzorgcentrum opengegaan. Daarom werd er in verschillende WZC een feest georganiseerd.

In Maasmeander stond het feest in het teken van alle eeuwelingen. Op het einde van de maand oktober zullen er vier bewoners zijn van 100 jaar of ouder. Deze bewoners werden extra in de bloemetjes gezet en hun familieleden waren uitgenodigd om mee te komen vieren. Er werd uit volle borst meegezongen, gedanst en geswingd. Ook het keukenteam droeg hun steentje bij door lekkere gebakjes te voorzien voor het hele huis. Iedereen heeft met volle teugen genoten van een gezellige namiddag. Wij wensen alle eeuwelingen een goede gezondheid en we hopen dat we met hen nog vaker feest mogen vieren.