De man die Gert Verhulst voor altijd in zijn hart zal dragen: “Ik was depressief, hij gaf mij het duwtje dat ik nodig had”

Patrick Onzia is bij het grote publiek misschien niet heel erg bekend, maar toen de man zijn dertigjarige carrière vierde in theater Elckerlyc in Antwerpen, verscheen plots Gert Verhulst op het podium. “Patrick is een heel innemende mens, dat wilde ik toch eventjes delen met iedereen”, vertelt Verhulst aan Dag Allemaal.

Verhulst en Onzia zongen samen het nummer ‘Ik mis je zo’ van Will Tura, met tranen in de ogen. “Ik zal nooit vergeten dat hij er altijd voor mij was op momenten dat ik het moeilijk had”, vertelt Verhulst aan Dag Allemaal. Daarmee doelt hij vooral op de periode waarin hij worstelde met een depressie.

“Toen mijn moeder stierf, had ik het heel moeilijk. Patrick heeft mij toen heel goed geholpen om de begrafenis te regelen. Ook mijn vader had veel aan hem voor allerlei praktische dingen. En ook toen mijn relatie op de klippen gelopen was en ik maar moeilijk mijn draai kon vinden als vrijgezel, stond Patrick voor me klaar.”

“Er waren dagen dat ik geen zin had om uit de zetel de komen, maar dan gaf hij mij toch dat nodige duwtje. Ik ben hem daar heel dankbaar voor.”