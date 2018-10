Nu het kouder begint te worden: dit is de populairste soep op Pinterest

Tijd om de dekentjes boven te halen, de verwarming wat hoger te draaien en voor een warme kom soep. Voor wat inspiratie voor dat laatste kun je altijd op Pinterest terecht. Daar is er momenteel één recept dat er met kop en schouders bovenuit steekt. Het gaat om een geroosterde pompoensoep die al 133.000 keer werd bewaard.

Het recept voor de geroosterde pompoensoep is er eentje van de blog Ahead of Thyme. Met tien ingrediënten maak je het vegan en glutenvrije recept: een butternut pompoen, wortelen, selder, ajuin, look, salie, cayennepeper, groentenbouillon, tijm en rozemarijn. Eenmaal je al die ingrediënten hebt vergaard, rooster je eerst de pompoen een uur lang in de oven. Daarna gaat alles samen in een pot.

Het resultaat is naar verluidt om duimen en vingers bij af te likken. "Dit is met voorsprong de beste pompoensoep die ik ooit heb gegeten. Ik zal dit opnieuw en opnieuw klaarmaken", klinkt het in de commentaren. Dat de soep zo wordt geapprecieerd, komt vooral omdat die een romige textuur heeft, zonder dat er boter of room aan te pas komt.