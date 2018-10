Samana verdiept zich in het kloosterleven

Brustem

Sint-Truiden - Achtendertig trouwe leden van Samana maakten onlangs een uitstap naar de abdij van Brecht. Toch hielden ze eerst halt tegenover een andere abdij, die van Westmalle. Daar kregen ze een warme maaltijd aangeboden. Vervolgens bracht de bus hen naar Brecht, een paar kilometer verderop.

In de abdij Onze-Lieve-Vrouw van Nazareth, zoals het klooster van de zusters-trappistinnen van Brecht officieel heet, nam gastenzuster Anna de bezoekers op sleeptouw. De Samanaleden kwamen meer te weten over het leven achter de kloostermuren. Zuster Anna antwoordde op de vele vragen die ze kreeg. Vervolgens was er een bezinningsmoment in de kloosterkapel waar de zusters tot zeven keer per dagen samenkomen om eucharistie te vieren, te bidden, psalmen te zingen of gewoon wat tijd door te brengen in stilte. Met een bezoek aan de abdijwinkel, waar de zusters kaarsen, zeepjes en detergenten verkopen om in hun levensonderhoud te voorzien, werd een interessante namiddag afgesloten.