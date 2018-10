Titel van ‘Eerste kok van België’ gaat naar sous-chef van restaurant Sel Gris

Sander Van de Walle, sous-chef van restaurant Sel Gris in Duinbergen, heeft de titel ‘Eerste kok van België 2019’ in de wacht gesleept. Die prijs wordt jaarlijks uitgereikt door de Club Prosper Montagné. Het hoofddoel van het concours is om de Belgische gastronomie uit te dragen in het buitenland.

Fabian Bail, chef van restaurant Paul de Pierre in Maarkedal, Benny Dechamps, chef van Brasserie Nieuwpoort in Nieuwpoort, David Grosdent, chef van restaurant L’Envie in Sint-Denijs, Lukas Moonens, chef de partie van restaurant Boury in Roeselare en Sander Van de Walle streden maandag om de titel ‘Eerste Kok van België.

Elke finalist maakte drie gerechten klaar: als voorgerecht een warme en koude bereiding van Sint-Jakobsvrucht met quinoa, koriander en aardpeer, als hoofdgerecht lamsrug, -schouder en een soort orgaanvlees met sjalot, champignons, ras-el-hanout en knolselder en als nagerecht flan van chocolade met mango, saffraan, matchathee, ijs of sorbet.

De technische jury, samengesteld door Peter Goossens van het Hof van Cleve, heeft alle punten samengeteld en kwamen uiteindelijk uit bij Van de Walle.

‘Eerste maître d’hôtel’

Tegelijkertijd werd ook de prijs van ‘Eerste maître d’hôtel’ uitgereikt. Het is pas de derde keer dat die nevencompetitie werd georganiseerd. Die titel ging naar Andy De Brouwer van restaurant Les Eleveurs in Halle, die bij zijn eerste deelname meteen raak trof.

De titels ‘Eerste kok van België’ en ‘Eerste maître d’hôtel van België’ zijn wettelijk beschermd en exclusief voorbehouden aan de wedstrijd georganiseerd door Club Prosper Montagné die in 1952 werd opgericht.

De vzw verenigt de grootste namen binnen de culinaire beroepen in België. De doelstellingen zijn het steunen van getalenteerde professionals in hun ambitie, zorgen voor de uitstraling van de Belgische gastronomie en het promoten van het culinair gebruik van topproducten van eigen bodem.