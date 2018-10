Daal

Zutendaal - Ziekenzorg Samana Zutendaal zoekt helpende handen.

Wie is er in de mogelijkheid om een beetje tijd vrij te kunnen/willen maken voor Ziekenzorg ‘Samana’ Zutendaal? Een bezoekje brengen bij mensen die bedlegerig zijn, zelden hun huis kunnen verlaten of eenzaam zijn en gewoon nood hebben aan een babbeltje… Met Pasen en Kerstmis worden er pakjes bezorgd bij zieken en ouderen om hen laten voelen dat ze meetellen en belangrijk zijn. Ook hier is alle hulp meer dan welkom.

Is er ook een goede ziel die ons zou kunnen helpen met spulletjes voor een rommelmarkt? Uiteraard is dit alles ten goede voor het goede doel (Ziekenzorg Samana).

En weet je misschien ergens een persoon die ziek is, laat het ons dan weten (Samana), zo kunnen wij de nodige hulp bieden. Deze mensen zijn niet altijd op de hoogte van het bestaan van Samana en weten dus niet dat er ook aan hen wordt gedacht.

Elke bereidwillige hand - liefst handen - is/zijn welkom…

Info: 0485/40.37.41 of 0477/71.66.80