Carwash in Bilzen mogelijk dekmantel voor witwassen drugsgeld: “Vooral ’s nachts was er veel beweging, terwijl het overdag heel rustig bleef”

Bilzen / Tongeren / Riemst -

In een onderzoek naar cannabisteelt en het witwassen van criminele inkomsten is de politie gisterochtend binnengevallen in de Bilzerse carwash aan de Spurkerweg. De boekhouding en computer werden in beslag genomen. Bij een inval in een huis in de Wirixstraat in Tongeren troffen agenten 900 cannabisplanten aan. Tijdens de huiszoekingen werden drie verdachten opgepakt. De carwash had nog maar net een nieuwe uitbater.