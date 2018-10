"Het is mijn schuld dat Lewis Hamilton in de problemen kwam"

Mercedes-teambaas Toto Wolff neemt de verantwoordelijkheid op zich voor het feit dat Lewis Hamilton een ronde te laat werd binnengeroepen voor zijn pitstop tijdens de GP van Rusland afgelopen weekend.

Valtteri Bottas reed van ronde twaalf tot ronde drieënvijftig, toen hij werd binnengeroepen, aan de leiding van de GP van Rusland, Lewis Hamilton bleef de ronde nadien nog buiten.

Bij Ferrari luidde het advies voor Sebastian Vettel het omgekeerde te doen van Hamilton, als de Brit langer op de baan bleef moest Vettel binnenkomen en omgekeerd.

Toto Wolff vertelt dat hij op dat moment in discussie was met zijn ‘Chief Strategist’ James Vowles en dat die laatste daardoor afgeleid was en vergat van Hamilton naar de pits te roepen. Tijdens die discussie bleef Hamilton buiten en kwam Vettel binnen.

Vettel speelde haasje over met Hamilton en kwam voor de Brit weer de baan op. Toto Wolff gaf achteraf toe dat het de bedoeling was dat Hamilton de ronde na zijn teamgenoot werd binnengeroepen.

“We raakten verstrikt in onze eigen pitstopstrategie,” aldus Wolff. “We namen de goede beslissing om Valtteri als eerste naar binnen te roepen maar met Lewis waren we een ronde te laat.”

“Die verantwoordelijkheid neem ik mee want ik was in gesprek met James Vowles op het moment dat hij Lewis moest binnenroepen. Daarom kwam hij een ronde te laat binnen en verloor hij een positie.”

Hamilton slaagde er wel in om de tweede plaats te heroveren maar in dat gevecht stelde hij zijn nieuwe banden dusdanig op de proef dat hij een zogenaamde “blister” kreeg op één van de exemplaren.

“Toen zaten we in de situatie dat Valtteri zijn banden kon sparen, Lewis daarachter met een beschadigde achterband en Sebastian die hem aan het bestoken was. Vanaf dat moment waren er twee mogelijke uitkomsten.”

“In het beste geval blijft alles zoals het was en winnen we met Valtteri en wordt Lewis tweede of in het slechtste geval kan Lewis Seb niet meer afhouden door zijn beschadigde band en wordt hij op het einde nog ingehaald.”

“Daarom is het zo moeilijk wat we met Valtteri hebben gedaan. Rationeel was dit het juiste om te doen maar ons sporthart zegt neen.”

De Oostenrijker blijft achter zijn beslissing staat en vindt dat de beschadigde achterband van Hamilton reden genoeg was om teamorders te geven.

“Wij hebben het meegemaakt met Bottas in Spa en daar moesten we nog een keer extra naar de pits komen en Ferrari maakte het met Vettel mee in Monza.”

“Stel je voor dat Lewis terug had moeten binnenkomen en dat hij zesde of zevende wordt in plaats van de race te winnen. Dat was het soort druk waar we onder stonden toen we deze beslissing moesten nemen,” besluit Wolff.

