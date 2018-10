Vakbonden op straat tegen pensioenplannen regering

Brussel - De drie grote vakbonden plannen dinsdag een actiedag tegen de pensioenplannen van de regering-Michel. In alle gewesten zijn actiemomenten voorzien, in bedrijven kunnen sensibiliseringsacties gehouden worden. Vooral de plannen van de regering rond zware beroepen baren de bonden zorgen.

In Brussel is een grote manifestatie gepland vanaf 10 uur op het Albertinaplein, net als een omsluiting van het parlement door een menselijke ketting. Een vakbondsdelegatie zal premier Charles Michel en Kamervoorzitter Siegfried Bracke ontmoeten. De bonden verwachten meer dan 10.000 manifestanten in Brussel.

Vanochtend om 6 uur was slechts één metrolijn actief in Brussel: lijn 1. Dat meldt de MIVB op Twitter. Tussen Simonis en De Brouckère zijn bussen ingelegd. Er zijn ook acht tramlijnen en vijf buslijnen verzekerd.

In Antwerpen start een manifestatie om 10.30 uur aan de Leopold De Waelplaats, in Leuven om 10.00 uur aan het Martelarenplein, in Hasselt om 10.30 uur aan het station, in Gent om 11.00 uur aan de Federale Pensioendienst in de Koningin Fabiolalaan en in Kortrijk om 11.00 uur aan de Federale Pensioendienst in de Keer der Vlamingenstraat. In Wallonië zijn manifestaties gepland in La Louvière, Luik en Namen. In aanloop naar de actie deelden de vakbonden een miljoen exemplaren van een gezamenlijke pensioenkrant uit.

De actie moet de eis van de vakbonden - “een waardig pensioen op een redelijke leeftijd” - kracht bij zetten. De focus van de actie ligt bij de zware beroepen. “Mensen hebben heel hun carrière het beste van zichzelf gegeven, in volcontinu gewerkt, in vriestemperaturen, hebben zware lasten getild. Ze willen uitzicht op een treffelijk einde van hun carrière”, verwoordt ACV-woordvoerder David Vanbellinghen het.

De actie komt op een cruciaal moment. Bonden en werkgevers onderhandelen over de zware beroepen in de privésector. Een akkoord lijkt evenwel ver weg.