Hamont-Achel/MaastrichtHet oorspronkelijke plan van Alexander van der Wiel (24) uit Hamont-Achel was om via de richting biomedische wetenschappen door te stromen naar de opleiding tot arts. “Alleen was dat eerste jaar zo interessant dat ik niet meer overgestapt ben. Het ontrafelen van ziektes via het moleculair mechanisme is een prachtig mysterie.”