Marc Coucke zal toch twee keer nadenken voor hij Hein Vanhaezebrouck de laan uitstuurt. Het is niet zeker of een andere coach beter zou doen met dit Anderlecht, maar Hein zijn C4 geven is ook peperduur. Vanhaezebrouck heeft nog bijna twee jaar contract met een jaarloon van zo’n 1 miljoen euro. Bij een ontslag moet dan ook zo’n 1,9 miljoen worden uitbetaald.