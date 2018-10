Sander Berge kijkt uit naar wedstrijd in Noorwegen

107 kilometer, via de E6 te doen in 1 uur en 18 minuten. Langer zal het ritje vanuit Baerum niet duren, wanneer zijn jeugdvrienden donderdag Sander Berge nog eens live aan het werk kunnen zien. De Genkse Noor kijkt uit naar het Europese duel in Sarpsborg. “Dit wordt voor mij thuiskomen”, glundert hij.