Joris Janssens (17) uit Diest is nieuwe voorzitter van Vlaamse Scholierenkoepel

DiestHij wilde niet naar het beroepsonderwijs, maar door omstandigheden belandde hij er toch. Joris Janssens (17) uit Diest, de nieuwe voorzitter van de Vlaamse Scholierenkoepel, is er het levende bewijs van hoe het watervalsysteem in ons onderwijs de toekomst van jongeren fel kan hypothekeren. Nu hoopt Joris met een speciaal zevende jaar toch nog zijn droom waar te maken. “Dit is mijn redding om toch nog naar de hogeschool te gaan.”