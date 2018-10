Is het tijd voor een cadeautje voor uzelf of ligt er nog wat geld onder uw matras? Dan kunt u misschien een bod uitbrengen op een van de 22 exclusieve wagens van het Hasseltse Vintage Planet. Die worden online geveild via www.vavato.com. Exclusief? Jawel, van enkele bolides bestaan er wereldwijd nog maar 250 stuks. De prijs? Eveneens exclusief.