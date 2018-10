Guido Brepoels ziet genoeg kwaliteit om voor het eerst in negen jaar top zes te halen

STVV pronkt met een knappe 14 op 27 op een gedeelde zesde plaats met AA Gent. Huisanalist Wilfried Van Moer gelooft in de play-off 1-kansen van de Kanaries, die zich een keer eerder bij de eerste zes schaarden. Dat was in het seizoen 2009-2010, het eerste met play-offs, onder leiding van Guido Brepoels. “Dit seizoen heeft STVV dé kans om er opnieuw bij te geraken”, vindt de ex-coach. “Er loopt veel kwaliteit rond.”