“Pim (11) ging spelen bij een vriendje, maar hij is er nooit aangekomen”

Vader ontvoert zoontje uit pleeggezin in Landen

LandenPolitie en parket zijn op zoek naar de elfjarige Pim Verstraeten uit Landen. De jongen werd zondagnamiddag door zijn biologische vader Johannes Verstraeten (54) ontvoerd. De man mocht geen contact meer hebben met zijn zoon. “Pim is zondag bij een buurjongetje gaan spelen maar is daar nooit aangekomen”, vertelt zijn pleegmoeder Hanna Van den Berge. Afgelopen zomer had de vader al een eerste keer geprobeerd om Pim en zijn zus mee te nemen.