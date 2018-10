Het debat in Bilzen: “Allemaal voor die tunnel en geen vliegen afvangen”

Zes lijsttrekkers aan het debat in Bilzen, alle zes met parlementaire ervaring. En dus was het debat in Bilzen op het scherp van de snee. Met centraal, de animositeit tussen de vorige en huidige burgemeester. Sauwens wil de afvalfactuur bijvoorbeeld afschaffen. “Hypocriet”, zegt Brepoels. “We hebben die meerkost ruim gecompenseerd door belastingverlagingen.” Brepoels verdedigt het voorzichtig financieel beleid: “Wij moesten de hoge schulden hier wel aanpakken.” Sauwens vindt dan weer dat het hoog tijd wordt voor investeringen waar Bilzen iets aan heeft.