Er was minder volk dan de afgelopen jaren op Hasselt-kermis, tot die vaststelling is ook schepen van Evenementen Gerald Corthouts (CD&V) gekomen. “Maar dat is vooral te verklaren door het slechte weer tijdens het openingsweekend en op maandag. Vanaf dan telden we zeker evenveel, zo niet meer mensen omdat sommigen hun bezoek wat hadden uitgesteld.”