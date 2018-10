Harten en paarden slaan op hol in ‘Boer zkt Vrouw’: cowboy Jan moet deelneemster van ongeval redden

Het tij kan keren, ook bij verliefde boeren. Nu de dames allemaal gearriveerd zijn in de thuishaven van de heren, leren ze elkaar immers op een heel andere manier kennen. De anders vrij verlegen Jitse begint plots te blozen van verliefdheid. En de smoorverliefde Jeroen neemt toch wat gas terug, want zijn “liefde op het eerste gezicht” blijkt toch niet zo ideaal te zijn. En ook Jan spendeert wat extra tijd met één van de dames.

Vorige week arriveerden de favoriete dames van Jeroen, Jitse, Jan en Bjorn in Duitsland, Noorwegen, Australië en Canada. Nu is het tijd voor Manu.

Manu: olijfboer in Zuid-Afrika

De vrouwen van Manu gaan voor een tweede kans in de liefde. Dat zoeken ze bij Manu in zijn olijfboerderij in Zuid-Afrika. Ze mogen dan misschien al iets ouder zijn dan de andere kandidates, ze zijn absoluut niet minder enthousiast. Terecht, want Manu ontvangt zijn dames met open armen en een gezellige knusse inrichting. “Al ontbreekt er misschien een vrouwelijke ‘toesj’, maar daar zorg ik wel voor”, lachen ze.

Manu trakteert Rita, Hilde en Christine meteen op een lokaal gerecht: “volstruisnek”, ofwel struisvogelnek. Het is de eerste keer dat een man kookt voor Hilde, die stiekem geen olijven lust. Ze hebben een enorm gezellige avond. Zo gezellig dat Manu zijn fantasie op hol slaat en hij voorstelt om niemand terug naar huis te sturen. Maar hun liefde delen... daar hebben de vrouwen duidelijk geen zin in.

Jeroen: veeboer in Duitsland

In Duitsland is Jeroen niet meer 100% zeker dat zijn coup de foudre Severien de ware is, en krijgt hij ook oog voor Jits en Joëlle. De kalfjes zijn alvast geïnteresseerd in het korte shortje van Joëlle, maar ook baasje Jeroen kan zijn ogen er even niet van afhouden. Al heeft hij later ook een “romantisch momentje” met Jits bij de jonge koeien. De concurrentie voor Severien blijft duidelijk stijgen.

Bjorn: wijnboer in Canada

De dames van Bjorn worden in Canada opgeleid tot imker. Maar bijen kunnen gevaarlijk zijn. En dat loopt bijna mis, want er lijkt één van hen in het pak van Jolien te zitten. Reddende engel Bjorn kijkt haar helemaal na, en dat levert hen wat kostbare tijd alleen op...

Foto: VTM

Jitse: zorgboer in Noorwegen

Jitse geniet in het idyllische Noorwegen van het gezelschap van Christy en Marlies, maar wanneer Emily toekomt, begint hij helemaal te stralen. Van de verlegen zorgboer is plots weinig spoor, want hij is dolblij om zijn vierde keuze dan toch nog op zijn boerderij te mogen verwelkomen. En dat ontgaat ook de andere dames niet.

Jan: cowboy in Australië

Overdag valt het goed mee qua temperatuur in Australië maar ’s nachts is het er momenteel bitter koud. Jan warmt de dames op met een stevig ontbijt op de barbecue. Stephanie maakt meteen van de gelegenheid gebruik om Jans jas even in beslag te nemen, wat voor een mooi momentje tussen hen zorgt.

Maar hij wil ook dat Laura en Romina een heerlijke tijd beleven. Want wat maakt een ochtend gezelliger dan eentje met... puppies. “Dit is echt een picture perfect”, lacht Romina nog. Maar het wordt moeilijker wanneer de cowboy van Romina, Laura en Stephanie cowgirls maken. Want ze hebben niet allemaal evenveel rijervaring en de paarden zijn niet zo tam. En dat loopt bijna verkeerd af. Gelukkig is cowboy Jan de reddende engel van dienst.

