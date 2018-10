Twee achttienjarigen in de cel voor inbraak in onderwijsinstelling in Maasmechelen

Maasmechelen - De lokale politie van de zone Lanaken-Maasmechelen (LaMa) heeft twee achttienjarige jongemannen uit Dilsen-Stokkem en Maasmechelen gearresteerd op verdenking van een diefstal met braak in een onderwijsinstelling in Maasmechelen.

Op het adres van de achttienjarige in Maasmechelen werd ook een 44-jarige man aangetroffen, die door het parket van Eupen geseind stond wegens een bevel tot gevangenneming.

Vorige donderdag rond 7.30 uur werd de inbraak vastgesteld in een gebouw van scholencampus Helix aan de Rijksweg in Maasmechelen. Bij de inbraak maakten de daders geld buit. Beide jongemannen ontkenden hun betrokkenheid, maar er waren genoeg aanwijzingen om hen voor te leiden bij de onderzoeksrechter in Tongeren. Die liet de twee achttienjarigen aanhouden en opsluiten in de gevangenis. De 44-jarige geseinde man werd ook naar de gevangenis overgebracht. Dat maakten politie LaMa en het Limburgse parket maandag bekend.