“Dit is dé kans op play-off 1”

Wilfried Van Moer gelooft in de play-off 1-kansen van de Kanaries, die zich een keer eerder bij de eerste zes schaarden. Dat was in het seizoen 2009-2010, het eerste met play-offs, onder leiding van Guido Brepoels. “Dit seizoen heeft STVV dé kans om er opnieuw bij te geraken”, vindt de ex-coach. “Er loopt veel kwaliteit rond.”

De competitie is al negen speeldagen ver, toch verloor STVV nog maar een keer. Op Sclessin smeerde Renaud Emond met een lucky goal in de slotminuut de Kanaries de eerste en voorlopig enige nederlaag aan. Aan de Tiensesteenweg zijn ze dik tevreden met de huidige gang van zaken, coach Marc Brys heeft het stevig voor mekaar. Wilfried Van Moer stelde in onze maandagkrant zelfs dat STVV kans maakt op play-off 1. Een plek in de top zes na de reguliere competitie dateert van negen seizoenen geleden. In ...