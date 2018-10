Johny Voners over de dood van zanger Charles Aznavour: “Hij was de allergrootste”

Hij was dan wel 94 maar het overlijden van Charles Aznavour in de nacht van zondag op maandag in zijn woning in Zuid-Frankrijk kwam toch nog onverwacht. Volgens velen was hij de grootste Franse chansonnier met een carrière van ruim zeventig jaar en 1.400 chansons.

Aznavour, in Parijs geboren als zoon van Armeense ouders die de genocide waren ontvlucht, was zeker de meest internationale van de grote Franse chansonniers. Hij zong in zes talen en gaf in zijn lange leven duizenden concerten in 82 landen. Hij schreef zijn teksten meestal zelf en bracht die met zijn ietwat hese, melancholisch klinkende stem op melodieën die in het oor bleven hangen. Hij was ook acteur, speelde in meer dan zestig films en bracht zijn liedjes op het podium dankzij zijn acteerkunst ...