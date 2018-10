Achelaar (24) ontrafelt aangetaste cellen vanuit Universiteit Maastricht: “Een bijdrage leveren aan de strijd tegen kanker”

Het oorspronkelijke plan van Alexander van der Wiel (24) uit Hamont-Achel was om via de richting biomedische wetenschappen door te stromen naar de opleiding tot arts. “Alleen was dat eerste jaar zo interessant dat ik niet meer overgestapt ben. Het ontrafelen van ziektes via het moleculair mechanisme is een prachtig mysterie.”

Het is nog een beetje wennen voor Alexander. Tot vorig academiejaar was hij student aan de Maastrichtse universiteit. Nu Alexander doctoreert, staat hij aan de andere kant en is hij het die leeftijdsgenoten begeleidt. “Het is vreemd dat studenten mij nu om uitleg vragen. Sommigen zijn zelfs even oud als ik, maar het went wel.”

Wat houdt het kankeronderzoek in dat je er doet?

“Standaardbehandelingen zoals chemo- en radiotherapie hebben niet alleen een effect op de kankercel, maar ...