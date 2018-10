Lommelse specialiseert zich in haarverzorging kankerpatiënten nadat ze ziekte zelf doormaakt

Genk / Lommel -

Een eerste Limburgse lichting van zeven kappers heeft vandaag het diploma gekregen van Kanker Hair Professional. Dat zijn kappers die een opleiding hebben gevolgd om patiënten met kanker beter te kunnen helpen. Voor Brigitte Marechal van kapsalon Brigitte in Lommel was de uitreiking een emotioneel moment, want zij werd drie jaar geleden zelf getroffen door kanker.