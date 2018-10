Vital Heynen is eerste Belgische bondscoach die wereldtitel pakt in grote ploegsport: “En nu gaan we voor goud op de Spelen”

Veni, vidi, vici (ik kwam, ik zag, ik overwon). Een uitspraak van Julius Caesar in het jaar 47 voor Christus na zijn triomftocht in de Slag bij Zela. Vital Heynen flikte 2.065 jaar later iets gelijkaardigs. De Maaseikenaar (49) nam in mei een zwalpend Polen over en leidde het in vijf maanden tijd naar de wereldtitel. “Tja, in het leven gaat het soms snel”, glundert Heynen. “Nu gaan we voor goud op de Spelen.”