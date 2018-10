Paul Herygers over moeilijke periode van dorpsgenoot Van Aert: “Wat Wout doormaakt is niet van de poes”

Toon Aerts is momenteel de beste crosser. De man uit Rijkevorsel won in Iowa City en Waterloo de eerste twee Wereldbeker-wedstrijden van het veldritseizoen, voor Wout van Aert. Paul Herygers legt bij Sporza uit waarom hij dit niet zó verrassend vindt.

Het was niet zoals in Geraardsbergen, toen Lars van der Haar won door materiaalpech bij de wereldkampioen. In Amerika werd Van Aert twee keer op zijn waarde geklopt.

“Het verrast me wel”, aldus Herygers bij Sporza. “Maar je moet natuurlijk rekening houden met de omstandigheden. Wat Wout van Aert doormaakt, is niet van de poes. Dat heeft er vast mee te maken. Blijkbaar weegt het meer door dan wat een mens kan verdragen. Dus neem ik aan dat het probleem tussen dit en een paar weken opgelost moet zijn. Want binnenkort komt ook Mathieu van der Poel er nog bij. Dan wordt het weer een ander paar mouwen om te kunnen winnen.”

“Nochtans was er weinig van te merken in de voorbereiding”, zegt de dorpsgenoot van Van Aert. “Maar net in de periode dat het allemaal moest gaan gebeuren, neemt hij die beslissing. De timing is niet ideaal net voor het begin van het seizoen.”

Zou Aerts dit seizoen de aansluiting kunnen vinden met Van Aert en Van der Poel? “Als Mathieu en Wout op gang komen, dan kan het zijn dat Toon dat plaatsje weer moet afstaan. Maar als hij de komende weken zijn voet ernaast kan zetten, dan verandert alles. Dan hebben we weer een derde man in het spel en dat is veel fraaier dan twee toppers alleen”, aldus Herygers.