"Stoffel Vandoorne is te traag voor de F1"

Bij Toro Rosso is er na de bevestiging van Daniil Kvyat als rijder nog één racezitje vrij voor het seizoen 2019. Dat racezitje zal zeker al niet naar onze landgenoot Stoffel Vandoorne gaan, zo heeft Dr. Helmut Marko laten weten.

Na de aankondiging van zijn vertrek bij McLaren hoopte Stoffel Vandoorne op een racezitje bij de F1-teams Sauber of Toro Rosso. Bij Sauber zijn alle plekken verdeeld, en nu blijkt dat Vandoorne ook niet meer moet rekenen op een kans bij het tweede team van Red Bull. Red Bull-adviseur Helmut Marko sprak tegenover de RTBF erg duidelijke taal: "We zullen Stoffel niet nemen. Ik denk dat hij gewoonweg niet snel genoeg is voor de F1."

Een erg hard oordeel van Marko over Vandoorne, al vraagt ze wel enige nuancering. Marko deed Vandoorne ooit een aanbod, waarvoor onze landgenoot vriendelijk bedankte. Marko zou in zijn eer gekrenkt zijn en Vandoorne daarom geen kans meer willen geven.

Naar Formule E-team Mercedes?

Mooiere woorden voor Vandoorne kwamen er dan weer van Mercedes-motorsportbaas Toto Wolff. "Ik heb Stoffel altijd graag zien rijden, hij was een briljante rijder in de junior-raceklassen," aldus Toto Wolff. "We moeten nu zien te begrijpen waarom het voor hem in de Formule 1 niet lukte, maar misschien is er binnenkort nieuws over hem."

"Ik denk dat zijn karakter en snelheid goed bij Mercedes zouden passen, voorlopig is het echter afwachten," aldus de Mercedes-motorsportbaas, die lijkt te zinspelen op een racezitje voor Vandoorne bij het Duitse Formule E-team HWA waarmee Mercedes nauw verbonden is.

