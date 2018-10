Koningspaar opent grootste Bruegeltentoonstelling in Wenen

In Wenen hebben koning Filip en koningin Mathilde vanavond de grootste tentoonstelling van Pieter Bruegel ooit geopend. Het openluchtmuseum van Bokrijk hielp Oostenrijk met de historische achtergrond van al die taferelen en landschappen die de oude Vlaamse meester in beeld bracht.

Zelf openen ze in het Openluchtmuseum van Bokrijk vanaf april volgend jaar, 450 jaar na het overlijden van de grootmeester, een bijzondere expo waarin het landschap van Bruegel in de kijker staat. “De schilderijen naar Bokrijk halen, is uiteraard onmogelijk. Alleen Wenen kon andere musea en collectors met veel moeite overtuigen, want zij hebben met twaalf werken van Bruegel al de grootste collectie wereldwijd. Maar wij hebben wel het landschap van Bruegel, het leven en het landschap dat hij schilderde ...