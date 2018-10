Rapster Cardi B geeft zichzelf aan bij politie na gevecht in stripclub

Rapster Cardi B heeft zichzelf aangegeven bij de politie van New York na een zwaar gevecht in een Amerikaanse stripclub in Flushing Queens. Dat bevestigt de NYPD. De kersverse moeder moet zich nu verantwoorden voor agressie tegen twee obers en voor het roekeloos in gevaar brengen van omstanders.

Volgens ABC had de 25-jarige rapster een woordenwisseling op 29 augustus, toen ze samen met vrienden in de Angels Strip Club aan het feesten was. Het dispuut liep al snel uit de hand en er werd door de feestvierende groep met stoelen gegooid. Enkele omstaanders en obers raakten gewond. Of ze zelf ook met het meubilair tekeer ging, is niet bekend.

Agressieve weken

Het is de tweede keer in korte tijd dat Cardi B in het nieuws komt als spil in een gevecht. De rivaliteit tussen Cardi B en Nicki Minaj is begin september ook op een agressieve manier op de spits gedreven. Na een felle woordenwisseling tussen de dames tijdens een feestje van het tijdschrift Harper’s Bazaar is Cardi B uiteindelijk door de security buitengezet. De rapster was immers haar rivale met een schoen te lijf gegaan.