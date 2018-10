Twee aanhoudingen voor cannabisteelt en witwaspraktijken

Bilzen / Tongeren -

De politie is maandagmorgen binnengevallen in de Bilzerse carwash. Daar werden de boekhouding en een computer meegenomen. Later was er een inval in een huis in de Wirixstraat in Tongeren. Daar troffen de speurders zo’n 900 cannabisplanten aan. Er waren nog drie huiszoekingen in Bilzen, Tongeren en Riemst. In het onderzoek naar cannabisteelt en witwaspraktijken zijn drie verdachten opgepakt. Twee mannen werden voorgeleid bij de onderzoeksrechter. Die liet hen opsluiten in de gevangenis.